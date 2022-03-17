«Цена - не главный критерий при выборе поставщика. Вы можете заинтересовать нас качеством, сроками, сервисом, даже тем, что вовремя отвечаете на звонки. Есть подрядчики, у которых стоимость услуг выше, чем у других, но мы предпочитаем работать с ними. Потому что у них хороший сервис, вовремя отвечают и доставляют материалы».

«Мы будем делать упор на тех, кто готов с нами вместе учиться, – подчеркнул в ходе встречи аналитик портала BI Partners. – У нас есть свой корпоративный университет, предлагающий программы по разным направлениям и профилям. разработан тренинг «Эффективный бизнес-партнер», который ответит на все интересующие вопросы по процессу сотрудничества».

От BI Group в качестве спикеров на форуме выступили председатель СПБ BI Group Дархан Шильдебаев, директор проектов BI Development Ербулат Мукашев и аналитик портала BI Partners Елдар Маулетов. В ходе презентации представители холдинга подчеркнули, что на сегодняшний день около 20 тысяч компаний работают с BI Group, и они открыты для эффективного и выгодного сотрудничества с каждым регионом, чтобы совместными усилиями развивать нашу страну.Помимо информации по средним показателям, бизнес-структуре, процессе цифровизации, спикеры также провели активную дискуссионную сессию и ответили на вопросы заинтересованных подрядчиков и потенциальных поставщиков. Так, на вопрос о том, зависит ли выбор партнерской организации от ее ценовой политики, Елдар Маулетов отметил:Представители холдинга также призвали всех предпринимателей отправлять свои коммерческие предложения, так как рассматриваются все варианты и идеи для возможных коопераций.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.