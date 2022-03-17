В некоторых районах были закрыты дороги. 69-мужчина в такую непогоду вышел из посёлка Беккул баба в соседнюю Белогорку и остался в степи. Об этом в дежурно-диспетчерскую службы ДЧС Актюбинской области сообщили в 20:50. В сторону посёлка направили четырёх спасателей и высокопроходимую технику. Мужчину нашли в 22:27 в шести километрах от жилого массива Беккул баба. Он остался в степи и получил получил обморожение кистей рук и лица. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

