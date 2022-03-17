- Личность грабителя установить сразу не удалось. В итоге оперативники были вынуждены вновь поговорить с несовершеннолетним, чтобы выяснить детали преступления и отличительные внешние приметы напавшего на него мужчины. Но школьник начался путаться в показаниях и неожиданно сознался в инсценировке своего ограбления, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В полицию Талгара обратилась местная жительница. По словам женщины, её 17-летнего сына избили и забрали у него iPhone.Как оказалось, школьник заложил смартфон в ломбард, а вырученные деньги проиграл на онлайн-ставках. Чтобы избежать гнева родителей, подросток нанёс себе ссадины и кровоподтёки. Признание ребёнка проверяют. Если сказанное им подтвердится, расследование по факту грабежа прекратят.