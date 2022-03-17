Суд санкционировал содержание под стражей на два месяца, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Предприниматель Кайрат Боранбаев арестован Фото с сайта ФК "Кайрат" Информация о задержании появилась накануне. 17 марта в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании уголовного дела по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.
- По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворён в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев. 17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, - говорится в сообщении.
Иная информация в интересах следствия не разглашается. Боранбаев является франчайзи McDonald's. Он владеет компаниями «Алекс-Сарыагаш», ТОО «Компания по управлению активами «Алмалы», ТОО «Казахстанская нефтехимическая компания «Кемикал», ТОО «Холдинговая компания «КазТурбоРемонт». Также бизнесмену принадлежит ТОО RR2, управляющее платными парковками в Алматы Aparking и мажоритарная доля футбольного клуба «Кайрат».