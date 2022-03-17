Ямы в Уральске латают брусчаткой: в ЖКХ назвали это временной мерой
При наступлении благоприятных погодных условий в ЖКХ обещали сделать полноценный ремонт дорог, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с социальных сетей
16 марта состоялось заседание городской комиссии партийного контроля в Amanat (ранее Nur Otan), где обсудили вопрос текущего ямочного ремонта городских улиц. К слову, эта проблема вызывает массу нареканий со стороны горожан, особенно после зимы, когда на проезжих частях образовались огромные ямы.
По словам руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД Жандоса Дуйсенгалиева, в 2020 году заключен договор с компанией ТОО "Туркистан жолсервис" на проведение текущего ямочного ремонта. Стоимость работ составляет 301 миллион тенге, осенью дополнительно выделили 39 миллионов тенге. Тогда, по словам спикера, ямочным ремонтом охватили 40 улиц площадью 36 тысяч квадратных метров.
– Это такие участки, как проспекты Назарбаева, Абая, улицы Шолохова, С.Датова, Победа, Мендалиева, Алмазова, Петровского, Алматинская, Громова, Казталовская и так далее. Вместе с тем было построено два километра тротуаров в районе Северо-Востока, вдоль улицы Тайманова и в микрорайоне Жулдыз. В 2021 году на 349 миллионов тенге проведён текущий ямочный ремонт. Тендер выиграло ТОО "Адал арна", договор заключен на три года, соответственно сумма договора 945 миллионов тенге, из которых 349 миллионов тенге выделены на 2021 года, 297 миллионов тенге на 2022 год, на 2023 год - 297 миллионов тенге, - рассказал Жандос Дуйсенгалиев.
Руководитель отдела ЖКХ отметил, что в 2021 году на 78 улицах города прошёл текущий ремонт. Ямочным ремонтом были охвачены проспекты Абая, Назарбаева, улицы Маметова, С.Датова, Гагарина, Урдинская, Лермонтова, Некрасова, Пугачева, Есенжанова, Айталиева и другие.
– В этом году мы планируем охватить текущим ремонтом около 40 улиц. После зимнего периода на дорогах появились ямы, которые заполнены водой. Водители не видят их и попадают в эти ямы, я сам водитель и много раз сталкивался с таким. Заполнив эти ямы щебнем, мы не решим проблемы, так как это ненадолго. Кроме этого щебень разлетается, попадает в лобовые стекла, водители вызывают полицейских и меня штрафуют. Поэтому мы решили принять временные меры, такой способ практикуется в таких крупных городах как Шымкент, Нур-Султан. Ямы заполняются брусчаткой и заливаются специальной смесью. При наступлении благоприятных погодных условий брусчатку уберут и сделают полноценный ремонт дорожного покрытия, так как сейчас использовать асфальтобетонную смесь не представляется возможным, - заключил Жандос Дуйсенгалиев.
