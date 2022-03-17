В день проведения субботника ожидаются осадки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пять тонн мусора вывезли с берега Урала в Атырау В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что общегородской субботник, запланированный на 19 марта, переносится из-за ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается похолодание до +4 градусов и дождь. О новой дате и времени проведения субботника обещали сообщить дополнительно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  