На севере ЗКО ожидается туман, сообщают синоптики Казгидромета. Черновик Иллюстративное фото из архива "МГ" С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидаются осадки, усиление ветра, туман, гололёд и низовая метель.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -6..-8, ночью похолодает до -21..-23. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -18..-20 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.
