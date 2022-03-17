Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы. Авто и 7,5 миллионов тенге отобрали у жителя ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ведомства, Гульмира Сатыбалды была задержана вчера, 16 марта. - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса. 16 марта Гульмира Сатыбалды задержана и водворена в ИВС г. Нур-Султан. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в ведомстве. Напомним, сам Кайрат Сатыбалдыулы был задержан 13 марта, а 15 марта арестован на время следствия. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Кайрат Сатыбалдыулы старший брат экс-зампредседателя КНБ РК Самата Абиша и племянник первого президента Нурсултана Назарбаева. По данным forbes.kz в 2018 году входил в рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  