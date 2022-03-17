Фото с сайта Pixabay.com Знакомое всем с детства сгущенное молоко так же является консервами и выбирать его нужно с ответственностью. К сожалению, многие производители пытаются как можно больше сэкономить, и выпускают некачественную продукцию. В итоге, они экономят кругленькую сумму, а наше здоровье подорвано. Перед тем, как положить в корзину очередную банку консервов, внимательно. Внешний вид жестяной или алюминиевой банки способен немало рассказать о качестве содержимого. Откажитесь от мятых и поцарапанных банок. Механическое повреждение говорит о нарушениях при перевозке. Высока вероятность, что её содержимое превратилось в жижу. Не берите вздутые банки, в них нарушена герметичность, а значит внутри давно поселились бактерии. Это касается и консервов в стеклянных тарах. С внутренней стороны банка так же должна быть идеальной. Следы от ржавчины и темных пятен, это следы некачественного покрытия. Если с банкой все хорошо, то переходим к следующему шагу -Если вы услышали бульканье, то в ней мало мяса или рыбы и воды много. Консервы должны быть плотно набиты, то есть должно быть минимум звука при встряхивании. Внимательно(буквы и цифры, которые дают информацию о содержимом). Ее можно найти на дне или на крышке, наносится краской или способом тиснения. Именно тиснение является признаком того, что при истечении срока годности продукт не выдадут за свежий. В первом ряде обычно указывают дату изготовления продукта. Во втором и третьем — ассортиментный номер продукта, номер предприятия-изготовителя и индекс отрасли, к которой оно относится. Обязательно. И хотя рецептов консервов множество, однако чем меньше ингредиентов. тем лучше. К примеру, в идеальной тушенке не должно быть ничего кроме мяса, натурального жира, воды и специй. Если рыбные консервы. то только рыба, растительное масло, соль и перец. А в банке зеленого горошка - только горошек, вода, соль и сахар.так же является важной информацией. Кабачковую икру и лечо выбирайте летнего или осеннего изготовления. Это значит, что в банку положили овощи прямиком с грядки. Лосось - середина июля-конец сентября. Сайру лучше когда консервируют с августа по октябрь, кильку - в июле и августе. Рыбные консервы могут храниться до двух лет, мясные - пять лет а овощные - три года. И помните:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.