Таблетки, суспензии, спреи, капли - это все лекарственные препараты, и при истечении срока годности от них нужно избавляться. Во многих препаратах увеличивается рост бактерий, другие становятся вовсе бесполезными, есть и те, которые усугубляют болезни и превращаются в яд. Причины и профилактика весеннего авитаминоза Фото с сайта pexels.com Тем не менее, учёные провели исследование и выявили, что всё-таки есть лекарства, которые не изменяют свой химический состав. Иными словами, они ещё могут пригодиться. Срок годности - это период хранения препарата, при которой фармацевтическая компания гарантирует его безопасность. В основном срок хранения большинства лекарственных препаратов составляет три года. Итак, давайте разберемся какие пилюли всё-таки можно пить по истечению срока годности, а какие могут быть опасны для жизни человека. Несмотря на безопасность этих лекарств, исследователи настоятельно рекомендуют не употреблять лекарства с истёкшим сроком годности.
  • Биологические препараты. Это группа в которую входят иммуноглобулины, анатоксины, препараты для крови и вакцины. Основные действующие вещества в них быстро разрушаются, поэтому пользы они не принесут.
  • Антибиотики из группы тетрациклинов. Исследователи советуют избавляться от них, так как они могу образовывать токсичный метаболит. Хотя эти выводы оспаривались учёными, но лучше не рисковать.
  • Инъекции. Их не стоит применять в случае, если раствор поменял цвет, стал мутным, выпал в осадок.
  • Суспензии (антибиотики). После окончания срока годности она становятся просто бесполезными. Что касается капель для глаз и носа, то в них активно размножаются бактерии.
  • Инсулин. С помощью него контролируют уровень сахара в крови. По истечении срока годности в нем изменяется состав и препарат - бесполезен.
  • Нитроглицерин. Его часто рекомендуют употреблять при стенокардии. Однако после вскрытия флакона, он быстро теряет эффективность.
Любые препараты, которые неприятно пахнут, если это раствор и он помутнел, если это крем и он высох - не рискуйте и отправляйте препарат в мусорное ведро.

Как лекарства можно применить после истечения срока годности при острой необходимости?

  • Антигистаминные препараты (от аллергии), в основе которых лоратадин, эффективны даже после истечения срока годности. По данным издания, препарат прошел самые тяжелые эксперименты и в нем осталось 99% эффективного вещества.
  • Аспирин. После истечения срока годности, препарат теряет свою эффективность спустя десять лет. Поэтому, если прошло пару лет, то вполне возможно подлечиться таблеточкой.
  • Кодеин. Его применяют от кашля. Даже просроченный препарат, сохраняет свою эффективность больше чем на 90%.
  • Парацетамол. Его эффективность также сохраняется на 99% после окончания срока годности.
