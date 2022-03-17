Биологические препараты. Это группа в которую входят иммуноглобулины, анатоксины, препараты для крови и вакцины. Основные действующие вещества в них быстро разрушаются, поэтому пользы они не принесут.

Антибиотики из группы тетрациклинов. Исследователи советуют избавляться от них, так как они могу образовывать токсичный метаболит. Хотя эти выводы оспаривались учёными, но лучше не рисковать.

Инъекции. Их не стоит применять в случае, если раствор поменял цвет, стал мутным, выпал в осадок.

Суспензии (антибиотики). После окончания срока годности она становятся просто бесполезными. Что касается капель для глаз и носа, то в них активно размножаются бактерии.

Инсулин. С помощью него контролируют уровень сахара в крови. По истечении срока годности в нем изменяется состав и препарат - бесполезен.

Нитроглицерин. Его часто рекомендуют употреблять при стенокардии. Однако после вскрытия флакона, он быстро теряет эффективность.

Как лекарства можно применить после истечения срока годности при острой необходимости?

Антигистаминные препараты (от аллергии) , в основе которых лоратадин, эффективны даже после истечения срока годности. По данным издания, препарат прошел самые тяжелые эксперименты и в нем осталось 99% эффективного вещества.

Аспирин. После истечения срока годности, препарат теряет свою эффективность спустя десять лет. Поэтому, если прошло пару лет, то вполне возможно подлечиться таблеточкой.

Кодеин. Его применяют от кашля. Даже просроченный препарат, сохраняет свою эффективность больше чем на 90%.

Его применяют от кашля. Даже просроченный препарат, сохраняет свою эффективность больше чем на 90%. Парацетамол. Его эффективность также сохраняется на 99% после окончания срока годности.

Фото с сайта pexels.com Тем не менее, учёные провели исследование и выявили, что всё-таки есть лекарства, которые не изменяют свой химический состав. Иными словами, они ещё могут пригодиться. Срок годности - это период хранения препарата, при которой фармацевтическая компания гарантирует его безопасность. В основном срок хранения большинства лекарственных препаратов составляет три года. Итак, давайте разберемся какие пилюли всё-таки можно пить по истечению срока годности, а какие могут быть опасны для жизни человека. Несмотря на безопасность этих лекарств, исследователи настоятельно рекомендуютлекарства с истёкшим сроком годности.Любые препараты, которые неприятно пахнут, если это раствор и он помутнел, если это крем и он высох - не рискуйте и отправляйте препарат в мусорное ведро.