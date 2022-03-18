Меры по стабилизации цен на продукты озвучил первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттакова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Житель Уральска унес из магазина продукты на 23 тысячи тенге, не заплатив за них Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Баттакова, сейчас в стране имеется 1,3 млн тонн запасов продовольственных товаров, что является достаточным для обеспечения потребности населения.
- Для недопущения необоснованного роста цен и спекуляции, республиканскими и местными исполнительными органами проводятся постоянные проверки на предмет соблюдения торговой надбавки субъектами торговли. Принято решение увеличить финансирование закупа в рамках «оборотной схемы» с 54,6 до 100 млрд тенге. А с учётом стабфондов, общий объем финансирования для закупа социально значимых продовольственных товаров будет доведён до 140 млрд тенге, - сказал первый вице-министр торговли и интеграции в ходе заседания правительства.
Закуп продовольствия предлагается производить в разрезе товаров по трём направлениям:
  • товары долгосрочного хранения (рис, сахар, соль и гречневая крупа) предлагается закупать в стабфонды, как через прямой так и через форвардный закуп;
  • закуп в рамках «Оборотной схемы» будет проводиться на овощи, мясо, молочные продукты и подсолнечное масло;
  • для удешевления производства муки, хлеба и рожек предлагается закупать пшеницу через АО «Продкорпорация».
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.