- Для недопущения необоснованного роста цен и спекуляции, республиканскими и местными исполнительными органами проводятся постоянные проверки на предмет соблюдения торговой надбавки субъектами торговли. Принято решение увеличить финансирование закупа в рамках «оборотной схемы» с 54,6 до 100 млрд тенге. А с учётом стабфондов, общий объем финансирования для закупа социально значимых продовольственных товаров будет доведён до 140 млрд тенге, - сказал первый вице-министр торговли и интеграции в ходе заседания правительства.

товары долгосрочного хранения (рис, сахар, соль и гречневая крупа) предлагается закупать в стабфонды, как через прямой так и через форвардный закуп;

закуп в рамках «Оборотной схемы» будет проводиться на овощи, мясо, молочные продукты и подсолнечное масло;

для удешевления производства муки, хлеба и рожек предлагается закупать пшеницу через АО «Продкорпорация».

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Баттакова, сейчас в стране имеется 1,3 млн тонн запасов продовольственных товаров, что является достаточным для обеспечения потребности населения.Закуп продовольствия предлагается производить в разрезе товаров по трём направлениям:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.