Видео появилось в социальных сетях, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Матерившегося депутата сняли на видео в ЗКО Скриншот с видео В Instagram появилось видео, на котором мужчина, находясь в кафе, с кем-то ругается и выражается нецензурной бранью. Позже выяснилось, что герой ролика - депутат маслихата района Байтерек Бекболат Шканов. Журналистам "МГ" Шканов подтвердил, что на видео действительно он и объяснил происходящее.
- Дело в том, что в настоящее время расследуется уголовное дело (меня избили в одном из заведений), однако его комментировать больше я не могу в интересах следствия.  Считаю, что недоброжелатели пытаются давить на меня со всех сторон, в том числе они смонтировали видеоролик и опубликовали его в соцсетях. Я всё прекрасно знаю, мне несколько раз угрожали этим видео, ведь я депутат. Когда достаёт беспредел, человек скажет любую фразу, - рассказал по телефону корреспонденту "МГ" депутат.
Стоит отметить, что Бекболат Шканов является депутатом маслихата района Байтерек. Также он возглавлял ТОО, занимающееся ремонтом дорог. В 2020 году предприятие занималось ремонтом нескольких уральских дорог. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! 18+

auEWUxkx3lQ

