- Дело в том, что в настоящее время расследуется уголовное дело (меня избили в одном из заведений), однако его комментировать больше я не могу в интересах следствия. Считаю, что недоброжелатели пытаются давить на меня со всех сторон, в том числе они смонтировали видеоролик и опубликовали его в соцсетях. Я всё прекрасно знаю, мне несколько раз угрожали этим видео, ведь я депутат. Когда достаёт беспредел, человек скажет любую фразу, - рассказал по телефону корреспонденту "МГ" депутат.Стоит отметить, что Бекболат Шканов является депутатом маслихата района Байтерек. Также он возглавлял ТОО, занимающееся ремонтом дорог. В 2020 году предприятие занималось ремонтом нескольких уральских дорог. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! 18+
