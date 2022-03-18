полномочий президента,

ограничений, связанных с его пребыванием в должности,

выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счётного комитета, Конституционного Совета,

порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента,

преобразования Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату,

порядка формирования маслихатов,

создания Конституционного Суда, с предоставлением возможности обращения в него также граждан, Генерального Прокурора и Уполномоченного по правам человека,

закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни.

запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий,

согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета,

образования Высшей аудиторской палаты,

упрощения процедуры регистрации политических партий,

по вопросам деятельности прокуратуры и Уполномоченного по правам человека,

совершенствования выборного процесса,

расширения категорий дел с участием суда присяжных,

пересмотра закона о средствах массовой информации,

местного самоуправления.

Иллюстративное фото из архива "МГ"