Министр юстиции Канат Мусин озвучил сроки подготовки нормативных мер для реализации направлений политических реформ, указанных в послании президента. Новые области в Казахстане: когда разработают проекты указов и постановлений Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе заседания правительства Мусин сообщил, что министерство юстиции ведёт подготовительную работу по разработке законопроектов. Внесение изменений в Конституцию по вопросам:
  • полномочий президента,
  • ограничений, связанных с его пребыванием в должности,
  • выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счётного комитета, Конституционного Совета,
  • порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента,
  • преобразования Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату,
  • порядка формирования маслихатов,
  • создания Конституционного Суда, с предоставлением возможности обращения в него также граждан, Генерального Прокурора и Уполномоченного по правам человека,
  • закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни.
Разработка проекта Закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года. Внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам:
  • запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий,
  • порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента,
  • согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета,
  • образования Высшей аудиторской палаты,
  • порядка формирования и функций маслихатов,
  • упрощения процедуры регистрации политических партий,
  • по вопросам деятельности прокуратуры и Уполномоченного по правам человека,
  • совершенствования выборного процесса,
  • расширения категорий дел с участием суда присяжных,
  • пересмотра закона о средствах массовой информации,
  • местного самоуправления.
Разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года. Принятие указов президента и постановлений правительства, связанных с вопросами: Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.