Новые области в Казахстане: когда разработают проекты указов и постановлений
Министр юстиции Канат Мусин озвучил сроки подготовки нормативных мер для реализации направлений политических реформ, указанных в послании президента.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В ходе заседания правительства Мусин сообщил, что министерство юстиции ведёт подготовительную работу по разработке законопроектов.
Внесение изменений в Конституцию по вопросам:
Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года.
