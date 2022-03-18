36,8 млрд тенге налога оплатило КПО б.в. в бюджет ЗКО
Это составляет одну треть всего бюджета региона, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким ЗКО Гали Искалиев во время рабочей поездки в Нур-Султан принял участие в заседании Совместного комитета по управлению Карачаганакским проектом.
- Глава региона предложил создать рабочую группу по вопросам более активного развития местного содержания в закупках и развития местного персонала, в частности Бурлинского района. Акимат Бурлинского района уже подготовил план развития. В 2021 году доля местного содержания в договорах КПО на закупку товаров, работ и услуг составила 68,56%, что в денежном выражении составляет более 564 миллионов долларов, - сообщили на официальной странице областного акимата в Facebook.
Гали Искалиев также предложил создать рабочую группу, которая изучит возможность увеличения объёмов товарного газа в первую очередь для ЗКО, что обеспечит энергетическую безопасность области и удовлетворит внутренние потребности в товарном газе.
– За прошлый год объем производства в КПО составил почти 134 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, включая стабильную и нестабильную жидкую фракцию углеводородов, экспортный сырой газ и очищенный топливный газ. Объём обратной закачки сырого газа в пласт (повышение давления газа и возврат его в коллектор - прим. автора) составил около 10 миллиардов кубометров, что составляет 52,7% от суммарного объема его добычи на месторождении. По итогам 2021 года, это позволило компании формировать одну треть бюджета ЗКО, что составляет 36,8 миллиардов тенге, - сообщили в акимате.
Стоит отметить, что в 2021 году 98% квалифицированного технического персонала и 85% управленческого персонала составили казахстанские сотрудники. К слову, на месторождении трудятся 18 410 работников, из них жители Западно-Казахстанской области составляют 86%, 46% - жители Бурлинского района.
Напомним, в феврале этого года было принято решение о повышении заработной платы девяти тысячам сотрудникам подрядчиков КПО б.в.
