Фото с Instagram-страницы up_uralsk Как сообщили в пресс-службе управления полиции Уральска, случай произошел 16 марта в одном из домов в Зачаганске. На помощь мальчику первым прибыл участковый Жигер Мулдагалиев. Он смог открыть двери лифта и вызволил плачущего ребёнка до приезда спасателей. Мать школьника отметила, что её сын направился играться с одноклассником и застрял в лифте. Женщина поблагодарила стража порядка.