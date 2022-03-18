Мы сами не закрывались - администрация аэропорта Актобе
В воздушной гавани объяснили сложившуюся ситуацию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
11 марта комитет гражданской авиации сообщил, что при осмотре взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Актобе местами обнаружены дефекты, шелушение аэродромных плит, сколы и отслаивание мастики. В этой связи авиационная администрация Казахстана приняла решение приостановить эксплуатацию ВПП с 17 марта до устранения нарушений.
12 марта пресс-служба акимата Актюбинской области пояснила, что приём и выпуск воздушных судов приостановлен лишь днём, все полёты осуществляются после 18:00. Также стало известно, что после устранения дефектов эксперты авиационной администрации проведут повторное обследование ВПП. Но до 17 марта все работы должны завершиться.
Однако 17 марта сразу три казахстанские авиакомпании сообщили об отмене рейсов в Актобе. Air Astana отменила полёты в город до 17 апреля, Qazaq Air - до 23 марта, Scat - до 31 марта.
18 марта председатель правления АО «Международный аэропорт Актобе» Дастан Малиев на брифинге сообщил, что в ходе осмотра авиакомпании подтвердили, что ВПП находится в удовлетворительном состоянии и они не намерены прекращать полёты.
- Однако авиационная администрация настаивает на своём. Были определены моменты, они указали нам дефектные плиты, которые надо было оперативно менять. Мы своё обещание выполнили согласно протоколу, до 16 числа мы должны были поменять порядка 60 плит. Работы проводятся, несмотря на сложные метеоусловия, - сказал Малиев.
По его словам, администрация делает всё возможное, чтобы воздушная гавань не закрылась. Ведь аэропорт обслуживают более 500 работников.
- Авиационная администрация издала NOTAM (международная система оповещений для авиаперсонала - прим. автора), запустила по авиакомпаниям, что закроется 17 числа (аэропорт - прим. автора). Хотя по протоколу они должны были до 16-ого дать нам время - в протоколе прописано, что 16 марта они приедут, ещё раз посмотрят, и если есть прогресс, если мы своё обещание выполнили, вопрос о закрытии снимается. Однако они почему-то побежали вперёд и закрыли. Но мы сами не закрывались, это закрытие было с их стороны. Я думаю сегодня, край завтра вопрос уже решится, потому что мы обещание своё выполнили, - считает Малиев.
Он добавил, что в прошлом году аэропорт поменял более 220 плит на ВПП, чтобы улучшить её состояние.
