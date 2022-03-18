Приговор не вступил в законную силу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Кайрат Нурлыбаев
В Атырауском городском суде №2 рассмотрели уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Кайрата Нурлыбаева
, который ранее работал руководителем управления сельского хозяйства и заместителя председателя СПК "Буйыргын" Нурлана Бисембаева. Они обвинялись в совершении преступления по части 4 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц в особо крупной размере".
Из материалов дела следует, что Кайрат Нурлыбаев, работая руководителем управления сельского хозяйства Атырауской области, с использованием своего служебного положения, в группе лиц по предварительному сговору с Нурланом Бисембаевым совершили хищение чужого имущества, то есть растрату 83 миллионов тенге путём выдачи инвестиционного субсидия СПК, а Бисембаев присвоил половину указанной суммы, то есть 42 миллиона тенге.
– Инвестиционная субсидия СПК выдана четырьмя траншами. Заявление СПК о выдаче инвестиционной субсидии и одобрение заявления экспертной организацией было получено до назначения подсудимого Нурлыбаева на должность руководителя управления сельского хозяйства - в конце мая 2019 года, а заявления по остальным траншам одобрено рабочей группой, созданной распоряжением прежнего руководителя управления. Следствием не представлены доказательства наличия предварительного сговора между подсудимыми на хищение денежных средств, выделенных для субсидирования субъектов агропромышленного комплекса. Исследованными в суде доказательствами установлено, что за полноту документов, приложенных к заявлению о выдаче инвестиционных субсидий, ответственны начальники отделов, которые приняли документы СПК. Экспертной организацией и рабочей группой составлен акт осмотра о соответствии производственных мощностей объекта, который представлен руководителю – подсудимому Кайрату Нурлыбаеву, на основании которого им был подписан договор на выдачу субсидии, - говорится в пресс-релизе городского суда №2.
Допрошенный в ходе судебного заседания специалист министерства сельского хозяйства показал, что после одобрения рабочей группой или экспертной организацией, руководитель управления обязан подписать договор, в противном случае он будет привлечён к ответственности.
Кроме этого, в областном суде уточнили, что Нурлан Бисембаев не является материально-ответственным лицом в СПК, в период получения первых трёх субсидий не работал в СПК и не являлся учредителем. Он устроился на работу заместителем директора третьего августа 2020 года, то есть после получения субсидии третьего транша и при этом с ним не был заключен договор о материальной ответственности. По просьбе председателя СПК он оказывал помощь в приобретении в Атырау материалов для строительства дополнительных объектов птицефабрики на средства, снятые со счёта СПК, поступившие в качестве субсидии, и передавал в СПК.
– Данное обстоятельство подтверждают представители СПК. Подсудимые не присваивали инвестиционные средства, указанные средства были освоены СПК. Птицефабрика, принадлежащая СПК, функционирует, налоги оплачивают своевременно. После выявления процедуры выдачи субсидии аудиторской проверкой, выданная субсидия в размере 83 миллионов тенге полностью возвращена в бюджет. СПК по гражданскому иску задолженности не имеет, - пояснили в городском суде №2.
К слову, прокурор просил суд назначить Кайрату Нурлыбаеву наказание в виде 10 лет лишения свободы, а Бисембаеву - семь лет лишения свободы. Представитель потерпевшего показал, что ущерб полностью возмещен. Подсудимые и защитники просили оправдать в связи отсутствием состава преступления.
Решением суда Кайрат Нурлыбаев и Нурлан Бисембаев были признаны невиновными, в их действиях нет состава преступления. Суд также признал право подсудимых на возмещение вреда, причинённого незаконными действиями органа, ведущего уголовное производство.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.