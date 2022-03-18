Основные мероприятия пройдут 21 и 22 марта, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 15 млн тенге потратят на празднование Наурыза в Уральске По информации пресс-службы акима Уральск, в этом году на празднование Наурыза из городского бюджета выделили 15 миллионов тенге. Эти средства власти потратят на праздничное оформление города и проведение массовых мероприятий.
– Всего по городу запланировали проведение 16 культурно-массовых мероприятий. На выделенные деньги проведут оформление сцен, главных площадей города и излюбленных мест отдыха горожан, установку юрт, проведение театрализованных представлений и национальных игр, - сообщили в пресс-службе акима.
Напомним, главная праздничная программа «Берекелі Әз-Наурыз» пройдёт 22 марта в 11:00 на площади Первого президента, напротив Дворца культуры «Атамекен». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.