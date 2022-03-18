Строительный бум в Актобе начался в 2005 году, как ответ на запросы потенциальных покупателей. Активное развитие города, его выгодное географическое расположение, развитая промышленность и образовательный потенциал, а также перспективные месторождения газа и нефти привлекают не только жителей других регионов Казахстана, но и иностранцев.
На данный момент в Актобе продаются квартиры в 16 современных жилых комплексах, ознакомиться с полным предложением первичной недвижимости можно на сервисе Homsterz.kz.
Чем привлекателен Актобе?
Актобе — самый крупный город Западного Казахстана и четвертый в республике по числу населения. Город активно развивается и застраивается, здесь открываются новые современные торгово-развлекательные центры, строится социально-бытовая инфраструктура, объекты культуры и сферы обслуживания.
Развитая промышленность позволяет решить вопрос с трудоустройством. Интересен город и с точки зрения получения образования — здесь функционирует 9 вузов и 25 колледжей, поэтому покупка квартиры под последующую сдачу в аренду для студентов может рассматриваться как выгодное капиталовложение.
Актобе — это крупный транспортный хаб, здесь расположен один из аэропортов, который обслуживает международные перевозки. Узловая железнодорожная станция Актобе соединяет пути из Средней Азии, Урала и Европы. А трансконтинентальная автомагистраль Шымкент — Самара, проходящая через Актюбинскую область, ускоряет транспортное сообщение с другими регионами Казахстана и зарубежьем.
Также Актобе рассматривается как перспективное туристическое направление, свои услуги гостям города предлагают профессиональные отельеры и рестораторы.
Какие квартиры можно купить в Актобе
На данный момент квартиры в Актобе
продаются в 16 новостройках разных ценовых сегментов:
- 4 ЖК элит-класса,
- 3 ЖК бизнес-класса,
- 7 ЖК комфорт-класса,
- 2 ЖК эконом-класса.
Все новостройки преимущественно комфортной средней этажности. Наиболее популярная технология строительства — кирпичная, есть также варианты новостроек, которые возводятся по монолитной технологии.
Что касается планировок, то в продаже доступны разнообразные варианты - от компактных однушек до 4-комнатных квартир. По данным платформы поиска недвижимости Homsters.kz, по состоянию на март 2022 года, самая дешевая квартира в ЖК Актобе стоит 7,35 млн тг, это классическая однушка площадью 45 кв. м.
Обращаем внимание, что ипотечная программа действует только в одном ЖК Актобе, программы рассрочки от застройщиков на данный момент не доступны в этом городе.
Детальнее ознакомиться со всем доступным предложением квартир в новостройках Актобе можно на сервисе новостроек Казахстана
