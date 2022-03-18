– Каждый член ОПГ выполнял свою роль. Действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съёмных квартирах. Работали там порядка свыше 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние. Многие из них употребляют наркотики. Аудиторию этой веб-порностудии составляли в основном иностранные граждане. Хочу заметить, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме реального времени, - сообщил заместитель начальника департамента полиции Шымкента Арман Бейсенбаев.

Фото: Polisia.kz Оперативники в течение шести месяцев выявляли ОПГ. Задержания прошли в трёх городах Казахстана - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Под стражу взяты одиннадцать причастных в организации порностудий. Среди них шесть граждан Казахстана и пять граждан Кыргызстана.Организовал и руководил ОПГ гражданин Кыргызстана. У него и его сограждан при обыске полицейские изъяли наркотики. В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование пока по двум статьям «Организация и руководство организованной преступной группой» и «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».