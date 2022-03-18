– Люди из села не могут выехать. Сегодня у беременной воды отошли и наши сельчане сами чистили снег с лопатой. Сколько дней уже прошло, - говорится в описании к фотографии

– Беременная женщина выехала из села Актау, её благополучно довезли, с ней всё в порядке. На сегодня республиканские и областные дороги открыты. Сейчас мы чистим подъездные дороги к населённым пунктам. Дороги очищены к посёлкам Оян, Актау, Атамекен, Мерей, Амангелди, Достык. Остаются небольшие населённые пункты, туда мы уже отправили технику, работы ведутся. Последний буран был очень сильный и дороги действительно замело. В районе есть 28 посёлков, они расположены в разных направлениях, на всех техники не хватает. Постепенно будем очищать дороги. Вся система жизнедеятельности работает в штатном режиме, продукты имеются в достаточном количестве, - заверил глава района.

– Между этими селами участок в 20 метров оказался заснеженный, ей пришлось идти пешком эти 20 метров. Позже её доставили в областной перинатальный центр, где она благополучно родила. С ней и с ребёнком всё хорошо. Там же её ждала машина, на санях она не ехала. А вот из села Актау действительно выезжали люди на санях, но там беременной женщины не было, - сообщили в ведомстве.

Несколько дней назад в области бушевала непогода. Сильнейший снегопад продолжался больше суток и сопровождался сильными порывами ветра. Все автодороги областного и республиканского значения были перекрыты, так как спецтехника не успевала очищать трассы от снега, а метель увеличивала риск аварийных ситуации. Те, кто всё же выехал на свой страх и риск, оказывались в снежном плену. В Instagram появились фотографии с Таскалинского района. Автор снимков утверждает, в их районе дороги вовсе не чистятся.Оказалось, что случай произошёл в посёлке Актау. Аким Таскалинского района Бауыржан Айтмагамбетов рассказал, что люди выехали из сел во время метели до того, как закрыли трассы.Однако в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что беременная женщина выехала из посёлка Мерей в посёлок Айнабулак.