Момент столкновения двух авто попал на видео, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Toyota столкнулась с полицейской машиной на трассе Атырау - Уральск Авария произошла 16 марта в 8:30 на трассе Атырау - Уральск. Водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем Skoda. В результате ДТП семь человек госпитализировали с различными телесными повреждениями. Позже в социальных сетях распространилась запись, судя по всему, снятая на видеорегистратор патрульной машины. На кадрах запечатлён момент столкновения. Выяснилось, что пострадавший в аварии полицейский, скончался в больнице.