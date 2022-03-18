- Снежная лавина дошла до хозяйственной постройки горнолыжного семейного курорта Pioneer. На место выезжал руководитель алматинского эксплуатационно-технического управления «Казселезащиты» Самат Дауленканов. Жертв, разрушений и пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Скриншот с видео В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 17 марта произошёл массовый сход снежных лавин в верховьях бассейна реки Котырбулак общим объёмом 30 тысяч кубометров.В сети появилось видео с последствиями схода лавины. В департамента добавили, что 15 марта «Казсельзащита» предупредила администрацию курорта о лавинной опасности. В Pioneer работу канатной дороги и катание на лыжных трассах приостановили, что и помогло избежать жертв. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.