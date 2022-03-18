Фото: jkh_uralsk/Instagram Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска, с 19 марта частично изменится схема движения маршрута №6. Теперь он будет следовать по следующей схеме: улица Бокен би - Талгата Бигельдинова - Доспанова - трасса Уральск-Саратов - Жангир хана - далее по утвержденной схеме. В обратном направлении: улица Жангир хана - трасса Уральск-Саратов - Доспанова - Талгата Бигельдинова - Бокен би - далее по утвержденной схеме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.