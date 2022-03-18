Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» Бауыржан Ахметжан, что нарушения выявлены во время мониторинга портала goszakup.gov.kz. Заказчики путём прямого заключения договора приобрели товары у людей, которые не обладают исключительными правами в отношении них.

К примеру, 15 декабря прошлого года областная специализированная школа-интернат для одарённых детей №11 имени Сейфуллина заключила договор с ТОО Bilim Media Group о приобретении двух интерактивных панелей за 2,6 миллиона тенге. При этом у них отсутствуют документы, подтверждающие регистрации права интеллектуальной собственности за поставщиком.

– Более того, в государственном реестре указанные товары не зарегистрированы за ТОО Bilim Media Group. Таким образом, указанные заказчики нарушили закон и неэффективно использовали бюджетные средства, в том числе выразившиеся в приобретении электронных гаджетов не в конкурентной среде. За аналогичные нарушения руководитель отдела образования Сырымского района Джанбулсинов, директор школы-гимназии Вольдорфской ориентации Халыкова и директор областной специализированной школы-интерната для одарённых детей №11 имени Сейфуллина Хамзина привлечены к административному штрафу в 153 150 тенге, - сообщил Бауыржан Ахметжан.

Спикер добавил, что проверка по фактам областной специализированной школы лицея-интерната информационных технологий для одарённых детей продолжается.

