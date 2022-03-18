В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7, ночью похолодает до -21..-23. Ветер северный до 12 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -20..-22 градусов. Ветер северный до 6 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается погода без осадков и туман.