триметиламинурия. Болезнь наследственная и выражается в нарушении обмена веществ. Происходит сбой в работе печени, она утрачивает способность расщепления побочного продукта переваривания белка. Он копится в организме, и выделяемый пот, моча и даже выдыхаемый воздух начинают пахнуть рыбой. Такое "благоухание" вызывает комплексы, но иногда сам больной этого запаха не ощущает. Болезни чаще подвергнуты женщины и способов излечения пока не придумали. Врачи советуют лишь соблюдать диету, не употреблять бобовые, красное мясо и рыбу.