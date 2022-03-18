После этой статьи ОРВИ и гипертония покажутся вам цветочками. Самые странные болезни, которые известны науке Фото с сайта Pixabay.com За последние два столетия медицина шагнула далеко вперед, изучив, казалось бы, все болезни. Однако оказалось, что есть и такие заболевания, которые встречаются очень редко и до конца не изучены. Они вызывают страх и кажутся сценарием какого-нибудь фильма ужасов. Но они есть и люди с ними сталкиваются.
  1. Синдром рыбного запаха или триметиламинурия. Болезнь наследственная и выражается в нарушении обмена веществ. Происходит сбой в работе печени, она утрачивает способность расщепления побочного продукта переваривания белка. Он копится в организме, и выделяемый пот, моча и даже выдыхаемый воздух начинают пахнуть рыбой. Такое "благоухание" вызывает комплексы, но иногда сам больной этого запаха не ощущает. Болезни чаще подвергнуты женщины и способов излечения пока не придумали. Врачи советуют лишь соблюдать диету, не употреблять бобовые, красное мясо и рыбу. 
  2. Болезнь Урбаха-Вите встречается крайне редко. Известно лишь о 300 случаях, в основном ей болеют жители Южной Африки. У пациентов поражаются миндалевидные тела в мозгу и исчезает страх, но сохраняется инстинкт самосохранения. Вместе с тем у людей появляются поражения, рубцы на коже, медленно заживают раны, во рту появляется абсцесс, гнойники, пропадает голос. Болезнь также не излечима.
  3. Лицевая слепота или прозопагнозией. Болезнь может возникнуть после поражения правой нижне-затылочной области мозга. Больные не запоминают человеческие лица, даже членов семьи. Бывали случаи, когда пациент даже не узнает себя и собственный облик пугает его. Самая сложная степень - это когда человек не может отличить мужчин от женщин. Болезнь может развиться после серьёзных травм головы, очень редко из-за старости. Лечения, к слову тоже не существует, со временем пациент учится различать людей по голосу, запаху, по походке, но только не по чертам лица.
  4. Синдром чужой руки выражается в том, что одна рука человека не слушается его. Она щипается, выкручивает соски, дёргает волосы, вырывает изо рта сигарету, расстёгивает молнию на брюках. Болезнь появляется после нарушения связи между полушариями мозга. Причина - опухоль головного мозга, инфекция, инсульт, болезнь Альцгеймера и после неудавшихся операций.
  5. Синдром каменного человека или прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия или синдром Мюнхмейера. Он выражается в том, что мышцы и сухожилия медленно, но верно превращаются в кости. Чаще всего болезни подвержены дети 10-12 лет, она прогрессирует всю жизнь. Другими словами, поверх скелета растёт второй. Первый признак - деформация больших пальцев на ногах. Со временем пациент ограничивается в движениях, испытывает проблемы с питанием, дыханием. Болезнь неизлечима, встречается крайне редко.
  6. Тератома - вид опухоли женских и мужских яичников, но известны случаи когда появлялась на копчике, в головном мозге, челюсти, в носу и даже в легких. В ней живет отдельный организм с волосами, костями, с недоразвитыми глазами, туловищем, конечностями и зубами. К счастью, на ранних стадиях её можно удалить и жить полноценной жизнью.
  7. Все мы знаем, что такое аллергия. А вы слышали когда-нибудь, что бывает аллергия на воду? Аквагенная крапивница — аутоиммунная болезнь, встречается крайне редко. Науке известны лишь 32 случая. У пациентов появляются сыпь и волдыри при соприкосновении с водой, будь то пресная вода или соленая. Это касается и пота, слюны и слез. Причины не известны. Заболевание чаще встречается у женщин в период полового созревания. Для того, чтобы принять душ или ванну, бальные сначала вынуждены наносить специальный крем, содержащий масла или вазелин. В более сложных формах больные не могут даже пить воду и им приходиться отказываться полностью от живительной влаги. Антигистаминные препараты способны облегчить состояние, но вылечить болезнь ещё не удалось.
  8.  Синдром ходячего трупа или болезнь Котара. Болезнь больше психологическая, так как у человека появляется ощущения, что он мёртвый и начинает разлагаться, либо что из него вытекает вся кровь, начинается сепсис, отсутствуют внутренние органы либо они есть, но гниют. Такой диагноз может быть при тяжелых формах психоза, шизофрении, депрессии, травм и опухолей головного мозга. Болезнь лечению не поддается. 
