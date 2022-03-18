- Синдром рыбного запаха или триметиламинурия. Болезнь наследственная и выражается в нарушении обмена веществ. Происходит сбой в работе печени, она утрачивает способность расщепления побочного продукта переваривания белка. Он копится в организме, и выделяемый пот, моча и даже выдыхаемый воздух начинают пахнуть рыбой. Такое "благоухание" вызывает комплексы, но иногда сам больной этого запаха не ощущает. Болезни чаще подвергнуты женщины и способов излечения пока не придумали. Врачи советуют лишь соблюдать диету, не употреблять бобовые, красное мясо и рыбу.
- Болезнь Урбаха-Вите встречается крайне редко. Известно лишь о 300 случаях, в основном ей болеют жители Южной Африки. У пациентов поражаются миндалевидные тела в мозгу и исчезает страх, но сохраняется инстинкт самосохранения. Вместе с тем у людей появляются поражения, рубцы на коже, медленно заживают раны, во рту появляется абсцесс, гнойники, пропадает голос. Болезнь также не излечима.
- Лицевая слепота или прозопагнозией. Болезнь может возникнуть после поражения правой нижне-затылочной области мозга. Больные не запоминают человеческие лица, даже членов семьи. Бывали случаи, когда пациент даже не узнает себя и собственный облик пугает его. Самая сложная степень - это когда человек не может отличить мужчин от женщин. Болезнь может развиться после серьёзных травм головы, очень редко из-за старости. Лечения, к слову тоже не существует, со временем пациент учится различать людей по голосу, запаху, по походке, но только не по чертам лица.
- Синдром чужой руки выражается в том, что одна рука человека не слушается его. Она щипается, выкручивает соски, дёргает волосы, вырывает изо рта сигарету, расстёгивает молнию на брюках. Болезнь появляется после нарушения связи между полушариями мозга. Причина - опухоль головного мозга, инфекция, инсульт, болезнь Альцгеймера и после неудавшихся операций.
- Синдром каменного человека или прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия или синдром Мюнхмейера. Он выражается в том, что мышцы и сухожилия медленно, но верно превращаются в кости. Чаще всего болезни подвержены дети 10-12 лет, она прогрессирует всю жизнь. Другими словами, поверх скелета растёт второй. Первый признак - деформация больших пальцев на ногах. Со временем пациент ограничивается в движениях, испытывает проблемы с питанием, дыханием. Болезнь неизлечима, встречается крайне редко.
- Тератома - вид опухоли женских и мужских яичников, но известны случаи когда появлялась на копчике, в головном мозге, челюсти, в носу и даже в легких. В ней живет отдельный организм с волосами, костями, с недоразвитыми глазами, туловищем, конечностями и зубами. К счастью, на ранних стадиях её можно удалить и жить полноценной жизнью.
- Все мы знаем, что такое аллергия. А вы слышали когда-нибудь, что бывает аллергия на воду? Аквагенная крапивница — аутоиммунная болезнь, встречается крайне редко. Науке известны лишь 32 случая. У пациентов появляются сыпь и волдыри при соприкосновении с водой, будь то пресная вода или соленая. Это касается и пота, слюны и слез. Причины не известны. Заболевание чаще встречается у женщин в период полового созревания. Для того, чтобы принять душ или ванну, бальные сначала вынуждены наносить специальный крем, содержащий масла или вазелин. В более сложных формах больные не могут даже пить воду и им приходиться отказываться полностью от живительной влаги. Антигистаминные препараты способны облегчить состояние, но вылечить болезнь ещё не удалось.
- Синдром ходячего трупа или болезнь Котара. Болезнь больше психологическая, так как у человека появляется ощущения, что он мёртвый и начинает разлагаться, либо что из него вытекает вся кровь, начинается сепсис, отсутствуют внутренние органы либо они есть, но гниют. Такой диагноз может быть при тяжелых формах психоза, шизофрении, депрессии, травм и опухолей головного мозга. Болезнь лечению не поддается.
