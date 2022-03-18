Продукты, которые могут храниться десятилетиями и не испортиться
Мало кто знал, но среди продуктов, которые могут храниться "вечность", есть крупы, сладости и приправы.
Список продуктов длительного хранения.
Грибы
Грибы могут храниться , если их посушить по ГОСТУ до двух лет. Сушеные грибы можно купить в любом супермаркете и не переживать, что они пропадут. Только хранить их нужно правильно: пересыпьте в стеклянную емкость с герметичной крышкой и отправьте в сухое и прохладное место.
Молоко
Молоко способно храниться до пяти лет, если оно конечно сухое, в виде порошка. Это продукт не каждодневного пользования, но для вкусноты некоторых блюд его применяют очень часто. В хранений молочный порошок не привередлив, достаточно найти герметичный контейнер и прохладное помещение.
Галеты
Они как и грибы могут храниться до двух лет. На рынке они не так уж и востребованы, но если вы любитель приготовить какой-либо десерт, то ими вполне можно заменить печенье. Или использовать их для приготовления панировочных сухарей.
Шоколад
Для длительного хранения подойдет лишь темный шоколад, в котором содержание какао превышает 70%. Достаточно хранить шоколад при комнатной температуре. Срок годности у продукта два года.
Консервы
У каждой консервированной продукции свой срок хранения. Итак, если они овощные или рыбные могут простоять на полке от двух до пяти лет.
Сахар
Он способен не портиться долгое время, от двух до десяти лет. Главное, хранить его в сухом месте. Избегайте товарного соседства с продуктами с резким запахом, так как сахар может впитать его. В принципе, как и влагу.
Горох
Колотый горох может храниться до 20 лет. Чтобы продлить срок хранения до десятилетий, то необходимо отправить бобовые в контейнер с поглотителем кислорода.
Чечевица
Для нее, как и для горох стоит запастись герметичным контейнером. Срок хранения продукта достигает порядка тридцати лет.
Овсяные хлопья
В этой крупе частенько заводятся жучки. Поэтому, для хранения, стоит также выбрать герметичную банку. При полной герметизации продукта, он способен храниться до 30 лет.
Рис
Для риса стоит создать прохладу и сухость. Продукт очень быстро впитывает влагу. Даже не выполняя этих условий, рис способен пролежать десять лет, но если подобрать температуру хранения около 5 °С, срок хранения продлится до 30 лет.
Фасоль
Также, как и для других бобовых, для фасоли важны условия хранения; чистота, прохлада, сухость. Если все это дополнить герметичной едкостью для хранения, то срок годности продукта достигает 30 лет.
Соль
Соль может храниться вечно, если поставить ее в прохладное место. если она йодированная, то спустя 1,5 года все полезности улетучатся, но продукт как и прежде можно добавлять в еду.
Сода
Согласно ГОСТУ ее можно хранить до двух лет. Но чаще всего, производители не ограничивают срок ее годности, потому что при правильном хранении состав остается неизменным. Ее можно использовать не только при приготовлении блюд, но и при уборке в доме, в качестве бытовой и невредной химии.
Мёд
Как и соль, мед можно хранить вечно. Оптимальная температура хранения от 0 до +20 градусов. Соблюдайте товарное соседство, мед очень быстро напитывается посторонними запахами.
Столовый уксус
Его как и соду используют не только при приготовлении блюд, а также при стирке и уборке. Срок годности устанавливает производитель. в среднем он храниться два года.
