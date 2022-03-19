19 марта - по улице Ихсанова,

20 марта - в посёлке Зачаганск на площадке ТД «Жангирхан».

В пресс-службе акимата Уральска анонсировали сельскохозяйственную ярмарку. Она пройдёт:Ярмарка продлится с 9 до 13 часов. Жителей, предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей приглашают принять активное участие.