21 марта в 11:00 в посёлке Серебряково, на территории школы №50 в посёлке Зачаганск, на спортивной площадке в районе Птицефабрики, на территории школы №49 в посёлке Деркул, в Желаевском сельском округе, на территории рынка «Салем» по улице Шолохова, на площади ресторана «Айзат» в микрорайоне «Жулдыз».

в посёлке Серебряково, на территории школы №50 в посёлке Зачаганск, на спортивной площадке в районе Птицефабрики, на территории школы №49 в посёлке Деркул, в Желаевском сельском округе, на территории рынка «Салем» по улице Шолохова, на площади ресторана «Айзат» в микрорайоне «Жулдыз». 22 марта в 11:00 в посёлке Круглоозерное, напротив акимата в посёлке Зачаганск, в парке в районе улицы Монкеулы, перед театром им. А.Н.Островского, в сквере Чапаева (район ЖД вокзала), в Парке здоровья (район остановки Мясокомбинат), рынок «Алтын Алма», Дом культуры Деркул. В парке культуры и отдыха пройдут национальные игры, театрализованные представления и праздничные концерты.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акимата ЗКО, здесь выступят городские коллективы художественной самодеятельности и группа «Заман». Среди зрителей пройдут соревнования по национальным играм. Вдоль площади Первого Президента и улицы Казыбек би будет установлено 14 юрт, в которых пройдут театрализованные представления о казахских традициях и выставка изделий народных ремесленников. 21-22 марта уральцев и гостей города ждут праздничные концерты, национальные игры и театрализованные представления во всех районах города:19 марта в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 в Казахском драматическом театре имени Х. Букеевой пройдёт детский утренник «Наурыз-думан».в Казахском драматическом театре имени Х. Букеевой будет представлена пьеса Н. Хикмет «Шығыстың шерлі махаббаты».в крупнейших торговых домах города пройдут ярмарка ремесленников и концерты. Такжепройдёт праздничная ярмарка сельхозпродукции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.