Главное праздничное мероприятие в городе состоится 22 марта в 11:00 на площади Первого президента, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На Наурыз уральцев пускали в юрты только по спискам Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акимата ЗКО, здесь выступят городские коллективы художественной самодеятельности и группа «Заман». Среди зрителей пройдут соревнования по национальным играм. Вдоль площади Первого Президента и улицы Казыбек би будет установлено 14 юрт, в которых пройдут театрализованные представления о казахских традициях и выставка изделий народных ремесленников. 21-22 марта уральцев и гостей города ждут праздничные концерты, национальные игры и театрализованные представления во всех районах города:
  • 21 марта в 11:00 в посёлке Серебряково, на территории школы №50 в посёлке Зачаганск, на спортивной площадке в районе Птицефабрики, на территории школы №49 в посёлке Деркул, в Желаевском сельском округе, на территории рынка «Салем» по улице Шолохова, на площади ресторана «Айзат» в микрорайоне «Жулдыз».
  • 22 марта в 11:00 в посёлке Круглоозерное, напротив акимата в посёлке Зачаганск, в парке в районе улицы Монкеулы, перед театром им. А.Н.Островского, в сквере Чапаева (район ЖД вокзала), в Парке здоровья (район остановки Мясокомбинат), рынок «Алтын Алма», Дом культуры Деркул. В парке культуры и отдыха пройдут национальные игры, театрализованные представления и праздничные концерты.
19 марта в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 в Казахском драматическом театре имени Х. Букеевой пройдёт детский утренник «Наурыз-думан». 20 марта в 17:00 в Казахском драматическом театре имени Х. Букеевой будет представлена пьеса Н. Хикмет «Шығыстың шерлі махаббаты». 22 марта с 15:00 до 17:00 в крупнейших торговых домах города пройдут ярмарка ремесленников и концерты. Также 19 и 20 марта по улице Ихсанова и на площади торгового дома «Жангир хан» в посёлке Зачаганск пройдёт праздничная ярмарка сельхозпродукции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.