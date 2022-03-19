Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в микрорайоне Лесхоз Атырау при личном обыске у 35-летнего жителя обнаружены и изъяты 80 свёртков с веществом, схожих с синтетическим наркотиком.

– Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством массой 60,9421 грамм. Зарегистрировано по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Оразбаев.

По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до сети лет. Задержанный водворён в изолятор временного содержания.

