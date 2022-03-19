- В основном это был штамм типа А. Из 51 заболевшего, трое были вакцинированы. Но прививку они получили прямо перед болезнью, выработка иммунитета ещё не произошла, - пояснила Калыкова.В прошлом эпидемиологическом сезоне, по её словам, лабораторно подтверждённых случаев гриппа зарегистрировано не было. К слову, вопрос с гриппом в 2019-2020 годах вызывал немало вопросов у журналистов. Экс-главный санврач Ерлан Киясов убеждал, что в связи с карантином из-за COVID-19 случаев гриппа в стране нет. Однако в Национальном центре общественного здоровья, где регистрируют все случаи заражения, информацию опровергли, отметив, что есть как обращения, так и лабораторные подтверждения гриппа. Также Асель Калыкова сообщила, что в Алматы в период с 14 по 18 марта отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 28%. Больше половины случаев регистрируется среди детей до 14 лет.
