- В основном это был штамм типа А. Из 51 заболевшего, трое были вакцинированы. Но прививку они получили прямо перед болезнью, выработка иммунитета ещё не произошла, - пояснила Калыкова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова в ходе брифинга в РСК отметила, что эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа начался в октябре 2021 года и ещё не завершился. За это время у 51 человека выявили вирус гриппа.В прошлом эпидемиологическом сезоне, по её словам, лабораторно подтверждённых случаев гриппа зарегистрировано не было. К слову, вопрос с гриппом в 2019-2020 годах вызывал немало вопросов у журналистов. Экс-главный санврач Ерлан Киясов убеждал, что в связи с карантином из-за COVID-19 случаев гриппа в стране нет. Однако в Национальном центре общественного здоровья, где регистрируют все случаи заражения, информацию опровергли, отметив, что есть как обращения, так и лабораторные подтверждения гриппа. Также Асель Калыкова сообщила, что в Алматы в период с 14 по 18 марта отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 28%. Больше половины случаев регистрируется среди детей до 14 лет.