– Сейчас процесс снегонакопления, а также его таяния днём и промерзания на почве ночью продолжается. Для снижения рисков затопления талыми водами населённых пунктов области проводится работа по вывозу снега. Всего по области вывезено более 1,2 миллиона кубометров снега и откачено более девяти тысяч кубометров талых вод, - рассказал Абай Калимуллин.

По данным РГП «Казгидромет», максимальная высота снежного покрова в области составляет 46 сантиметров, снегозапасы - 106 мм, что превышает норму (62 мм) на 44 мм. Согласно гидропрогнозу, объёмы влагозапасов в бассейнах рек Утва больше среднемноголетних значений на 24%, реки Деркул - больше на 37% и реки Чаган - больше на 43%, в пределах среднемноголетних значений - на реке Чижа-2. По словам главного специалиста управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Абая Калимуллина,Для недопущения затора льда на паводкоопасных реках области проводятся работы по резке льда и бурению лунок. На сегодня прорезано 8 637 квадратных метров льда и пробурено 7 840 лунок.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.