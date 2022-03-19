За это руководству области было сделано замечание, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
19 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось совещание по стабилизации социально-экономической ситуации в республике, сообщается на сайте премьер-министра
.
Как стало известно, с начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 8%. Рост цен зафиксирован во всех регионах. В разрезе регионов максимальный рост цен за предыдущую неделю допущен в ЗКО на 9,5%, Актюбинской – на 8,7%, Павлодарской – на 7,1%, и Атырауской области на 6,7%.
Алихан Смаилов сделал замечания акимам регионов, в которых был допущен значительный рост цен на социально значимые продукты питания.
- В области допущен рост цен по всем СЗПТ. И с начала года, и за неделю. Это очень чувствительно для населения. Мы прошли по большому количеству магазинов в Уральске. По сахару где-то цена низкая, а где-то высокая. Я специально направил людей по всем регионам страны. В некоторых торговых точках идет завышение цен на 20%. Надо контролировать маржу. Никто за этим не следит, — заявил Алихан Смаилов, обращаясь к акиму ЗКО.
Премьер-министр на конкретном примере цен на сахар указал, что в регионе не осуществляется контроль цен на СЗПТ, мониторинг недопущения превышения 15-процентной розничной маржи. Также замечание получил аким Актюбинской области, где зафиксированы максимальные показатели роста цен по стране: по картофелю на 32,8%, моркови – на 38,3%.
По словам Алихана Смаилова, за предыдущую неделю в ходе проведения оперативных рейдовых мероприятий в республике было выявлено 5 тысяч нарушений — фактов необоснованного повышения цен на социально значимые товары.
- Имеют место повальные нарушения. Если бы оптовая цена поднялась, тогда другой вопрос. Но когда оптовая цена не меняется, а маржа повышается в два раза и более, то мы видим уже необоснованный рост цен. Такого происходить не должно, — сказал Алихан Смаилов.
К слову, для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия в стране ведется формирование продовольственных стабфондов. По состоянию на 17 марта республиканские запасы СЗТП, включая стабфонды, мощности торговых объектов, производственных предприятий, складов составляли: 421 992 тонны картофеля, 70 876 тонн моркови, 103 490 тонн лука, 42 860 тонн капусты, 11 832 тонны гречневой крупы, 29 165 тонн подсолнечного масла, 28 005 тонн сахара и прочие продукты.
По итогам совещания премьер-министр поручил Комитету торговли на очередном совещании доложить об итогах проделанной работы по мониторингу соблюдения утвержденной торговой розничной надбавки в регионах и основных причинах нарушений.
Главам регионов поручено усилить контрольные мероприятия по мониторингу максимально-допустимых надбавок в ценах социально значимых товаров и продолжить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования, с принятием соответствующих мер.
Кроме того, Алихан Смаилов рекомендовал главам регионов заблаговременно заключать договоры с отечественными производителями ранних овощей, чтобы обеспечить прогнозные потребности.
