Иллюстративное фото из архива "МГ"

Сотрудники отдела миграционной службы выявили иностранных граждан, незаконно трудящихся в Атырау. На строительных площадках выявили 30 граждан Узбекистана без разрешительных документов. Все они водворены в приёмник-распределитель. После установления личностей, их привлекут к административной ответственности.

Также стражи порядка в филиале одной из китайских компаний на территории города выявили 120 граждан КНР с истёкшим сроком действия визы. Административные дела по ним направлены в судебные органы.

