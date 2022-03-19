Родные погибшего просят наказать медорганизацию.
Трагедия произошла в одном из диагностических центров Тараза, сообщает КТК. Там в аппарате МРТ погиб строитель. Мужчину буквально засосало внутрь и придавило другим 70-килограмовым агрегатом. Спасателям с трудом удалось достать тело несчастного. Родные погибшего теперь требуют наказать медорганизацию за трагический случай.
– Они вообще должны освободить, раз ремонт, любой человек раз ремонт начинает делать, комнату освободить они должны. Оказывается, там какой-то аппарат поднимали, заходили в комнату МРТ – и его присосало. Как присосало? Что присосало, я сама даже не знаю. Он в жизни ничего не видел. Маленькая девочка, невинная девочка маленькая сироткой осталась. Ему бы жить и жить только, - плачет мать погибшего Вазира Хусаин-Ахунова.
Как рассказывают очевидцы, двое строителей несли копировальный аппарат мимо комнаты, где стоял магнитно-резонансный томограф. Внезапно 35-летний мужчина оказался зажатым 70-килограммовым прибором внутри аппарата МРТ. Когда приехали медики, им пришлось констатировать смерть.
К слову, диагностический центр до сих пор работает. Правда, кого-либо из администрации там найти не удалось.
По словам родных, в тот злополучный час в здании тоже не было ответственных – даже за технику безопасности.
– Около 13:00 часов на путь «102» поступил вызов о смерти 35-летнего мужчины в лаборатории Invivo. По данному факту начато досудебное расследование по статье 156, части 3 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется следствие, - рассказала пресс-секретарь ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.
