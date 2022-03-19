- Минсельхоз и его официальные лица неоднократно сообщали, что в Казахстане достаточно запасов зерна и нет рисков возникновения дефицита. Распространяемая информация в СМИ и социальных сетях является не достоверной, попыткой давления на участников рынка, а также проявлением недобросовестной конкуренции. Министерство отмечает, что мукомолы областей, граничащих с Российской Федерацией, использовали в качестве сырья привозную пшеницу. В силу введённых РФ ограничений на экспорт пшеницы, ранее законтрактованные объемы стали не доступны. В этой связи, для обеспечения бесперебойной работы производители прорабатывают возможность заключения контрактов на поставку пшеницы с отечественными сельхозтоваропроизводителями, - говорится в сообщении ведомства.

- В республике имеется 7,4 млн тонн пшеницы. Для полного обеспечения нужд страны (посевные нужды, корма, продовольственное потребление и промышленная переработка) требуется 3,7 млн тонн пшеницы, включая замещаемые объемы РФ. Таким образом, имеющиеся запасы покрывают двухлетнею потребность страны в пшенице. В настоящее время производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене реализации. В условиях волатильности мирового рынка пшеницы, каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку,- сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации министерства, «в последнее время регулярно появляется информация о якобы нехватки зерна для производства муки».Также в минсельхозе уверили, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное.По информации министерства, Казахстан обладает достаточным количеством запасов муки. Имеется в наличии 137,9 тысяч тонн муки, в том числе в региональных стабфондах 11,2 тысячи тонн, в торговых объектах 53,2 тысячи тонн, на предприятиях производителей 52,8 тысяч тонн, на складах – 20,7 тысяч тонн. Дополнительно, министерство через АО «Продкорпорация» располагает 600 тысячами тонн зерна, которое позволяет произвести 450 тысяч тонн муки. В министерстве призывали участников рынка «не нагнетать обстановку, используя текущую ситуацию для получения сверхприбылей, проявить благоразумие и социальную ответственность».