По информации РГП "Казгидромет", 20 марта в ЗКО ожидается переменная облачность, усиление ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем в Уральске до -7 градусов, ночью -23. Погода без осадков ожидается в Атырау. Днем -2 градуса, ночью -10. До 7 градусов мороза ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до -24 градусов. В Актау погода без осадков, днем до восьми градусов тепла, ночью похолодает до -3. В Алматы синоптики прогнозируют дождь, днем +5 градусов, ночью -2.