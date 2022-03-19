Неделю ребенок находился в реанимации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Младенец выпал из рук матери на эскалаторе в торговом центре Уральска Скриншот с видео Трагедия произошла днем 13 марта в ТРК Asia Mall. 9-месячная девочка выпала из рук матери, которая находилась на эскалаторе между первым и вторым этажом. Ребенок был госпитализирован в многопрофильную больницу в Уральске. Все эти дни состояние малышки оставалось тяжелым. Сегодня, 19 марта, стало известно, что ребенок умер. - К сожалению, сегодня ребенок не приходя в сознание скончался, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. По данному случаю полицейскими проводится проверка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  