- Дополнительно были привлечены силы ДЧС и Службы спасения для откачки теплоносителя. Временно отключена подача горячей воды и отопления в контуре улиц Улугбек - Саина - Жандосова - Ясауи для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 700 мм, - сообщили в АлТС.

Фото: ТОО АлТС Порыв теплотрассы произошёл на пересечении улиц Саина и Улугбека поздним вечером 19 марта. Аварийная бригада ТОО «Алматинские тепловые сети» локализовала порыв и устраняет повреждения.В коммунальном предприятии предупредили, что в случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды и пара) жителей просят не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в диспетчерскую службу ТОО по телефону: 8-727-3780665, 8-727-341-0777. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.