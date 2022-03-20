Серьёзно подойти к вопросу сбора гостей призвала казахстанцев санврач
Также граждан просят обращать внимание на безопасность продуктов питания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Главный санитарный врач Казахстана обратилась к жителям страны в преддверии Наурыза. Айжан Есмагамбетова призывает казахстанцев не терять бдительности и сохранять меры предосторожности, несмотря на ослабление карантинных мер.
- Хочу призвать вас тщательно обращать внимание на безопасность продуктов питания, которые вы можете предложить близким и гостям на своём столе. В первую очередь, не забывайте о соблюдении сроков хранения и потребления блюд, - написала главный санврач в Facebook.
Обратилась она и к предпринимателям с призывом не допускать к работе сотрудников с отсутствующим медицинским осмотром, не приобретать продукты без необходимых документов, а также уделить внимание товарному соседству в холодильниках и сроку годности товаров.
- Да, эпидемиологическая ситуация в стране стабильна, но пандемия в мире все ещё продолжается. Поэтому серьёзно подойдите к вопросу сбора гостей, походов в гости. Помните, что высшая степень проявления любви — забота о близком, - заключила Есмагамбетова.
Наурыз в этом году будет отмечаться с 21 по 23 марта. Казахстанцы отдыхают сразу пять дней - 19, 20, 21, 22 и 23 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда).
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!