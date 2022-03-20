- Он добежал до реки Урал и бросился в воду. Инспекторы патрульной полиции Жексенбек Нурымов и его коллега Данабек Сакауов задержали правонарушителя, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.Своё поведение нарушитель объяснил тем, что «слишком много выпил». К слову, ранее он уже был лишён прав. На мужчину составили сразу шесть протоколов по статьям:
- «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»,
- «Нарушение правил маневрирования»,
- «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»,
- «Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел»,
- «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления»,
- «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».
fZeAZ14nUjYМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.