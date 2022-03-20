- Он добежал до реки Урал и бросился в воду. Инспекторы патрульной полиции Жексенбек Нурымов и его коллега Данабек Сакауов задержали правонарушителя, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»,

«Нарушение правил маневрирования»,

«Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги»,

«Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел»,

«Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления»,

«Нарушение правил эксплуатации транспортных средств».

Инцидент произошёл вечером 17 марта. Стражи порядка остановили Lada Priora, движение которой вызвало подозрение. Водитель вышел из машины и побежал в сторону моста.Своё поведение нарушитель объяснил тем, что «слишком много выпил». К слову, ранее он уже был лишён прав. На мужчину составили сразу шесть протоколов по статьям:Собранные документы направлены в суд.

