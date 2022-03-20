Фото: ДЧС ЗКО В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что вызов поступил в 10:05 20 марта. Мужчина провалился в уличный туалет на территории автосервиса, который расположен по улице Шолохова. На место выехали три сотрудника департамента для извлечения пострадавшего. Мужчину 30-35 лет подняли и передали фельдшерам скорой медицинской помощи. Личность пациента устанавливается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.