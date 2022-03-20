130 ящиков с аппаратурой изъяли полицейские, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Налог на майнинг в Казахстане предлагают увеличить в 10 раз Изображение с сайта Pixabay Майнинговую ферму обнаружили транспортные полицейские на территории железнодорожного тупика станции Кундызды.
- Обнаружены и изъяты 130 ящиков аппаратуры для майнинга, предназначенные для добычи криптовалют, а также жёсткие диски и запасные части для аппаратуры, - рассказали в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
Проводится расследование. В середине марта в Казахстане выявили майнинговые фермы, аффилированные с известными бизнесменами.