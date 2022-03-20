Фото: ДЧС ЗКО В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что дорожное происшествие произошло на 523-ом километре трассы Самара - Шымкент. Многотонник слетел в кювет. На помощь водителю приехали сотрудники отделов по ЧС ближайших районов и представитель районного акимата. Фуру вывезли на трассу с помощью специальной техники. Владелец большегруза - житель Алматинской области продолжил свой путь в Оренбургскую область. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.