За стоянку на площадочных парковках придётся платить, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два новых участка платной парковки появятся в Алматы Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили в AParking. - В честь праздника Наурыз 21 и 22 марта все тротуарные парковки в городе будут бесплатны. Площадочные парковки работают в прежнем режиме, - говорится в сообщении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.