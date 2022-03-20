Для жителей мегаполиса приготовили более 80 мероприятий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Алматинцев ожидают концерты, национальные состязания, театральные постановки и шоу.
21 марта
с 11:00 до 17:00 на улицах Панфилова, Жибек жолы и Толе би, где будет установлено более 50 архитектурных форм и инсталляций. Там пройдут ярмарка ремесленников, выставки художников.
На пересечении улиц Панфилова и Карасай батыра
с концертной программой выступят студенты Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского, детские творческие коллективы и диджеи, школа Дианы Шараповой и цирковой артист Мурат Мутурганов.
На улице Жибек жолы
запланированы концертная программа «Алматы Әуендері» международного детского фестиваля «Бозторгай», а также выступления диджеев, творческой молодежи и интерактивы со зрителями.
На площади перед театром традиционного искусства «Алатау»
пройдёт концертная программа, показ национальных традиций. С 16:00 начнётся вечерний концерт.
Главный концерт состоится на площади «Астана» у здания КБТУ
в 12:00. Зрителям представят театрализованное шоу с использованием различных музыкальных инструментов – кобыза, барабанов и даулпазов.
21-22 марта
На площади перед зданием Академии
наук АО «Қазақ әуендері» планируется концертная программа с участием столичных артистов.
Праздничные мероприятия организуют в каждом районе города:
- В Алмалинском районе состоится праздничный концерт 22 марта с 12:00 до 17:00 в парке им. М. Ганди.
- В Ауэзовском концертная программа пройдет 21 марта с 11:00 до 15:00 на площади перед акиматом Ауэзовского района.
- В Алатауском районе концерт запланирован на 22 марта с 11:00 до 14:00 на площади перед театром традиционного искусства «Алатау».
- В Бостандыкском районе праздничный концерт состоится 21 марта с 11:00 до 13:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Center.
- В Жетысуском районе концерт планируется провести 21 марта с 11:00 до 14:00 в парке «Гулдер».
- В Медеуском районе концертная программа запланирована на 20 марта с 11:00 до 15:00 на площади перед Академией наук РК.
- В Турксибском районе программа «Коктем шакырады» намечена на 20 марта с 12:00 до 15:00 в парке им. С. Сейфуллина.
- В Наурызбайском районе концерт состоится 21 марта с 11:00 до 15:00 по проспекту Абая (от улицы Алатау до улицы Тараз).
В пресс-службе акимата Алматы предупредили, что на время празднований будет принят усиленный режим по обеспечению максимальной безопасности и охраны общественного порядка.
- При возникновении необходимости полицейскими будут проводиться осмотры в целях выявления запрещённых предметов. Просьба к горожанам и гостям мегаполиса отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам, - говорится в сообщении.
Наурыз в этом году будет отмечаться
с 21 по 23 марта. 19 и 20 марта выпадает на выходные дни (субботу и воскресенье). Таким образом на Наурыз казахстанцы отдохнут сразу пять дней - 19, 20, 21, 22 и 23 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда).
