- На станции обрушения работают все службы ЧС, медицинские работники, сотрудники прокуратуры и полиции. По предварительным данным неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области, - говорится в сообщении.По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В пресс-службе надзорного ведомства заверили, что ситуация взята на особый контроль акимом и прокурором области.
В пресс-службе Минэнерго Казахстана отметили, что теплоснабжение подаётся с пониженными параметрами.
Пресс-секретарь акима СКО рассказал, что произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1.
ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1961 году.
- По данным ДЧС, причина обрушения - сильный ветер. На месте работают оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь. До момента обрушения в работе находилось четыре котлоагрегата и пять турбоагрегатов. В 19:30 отключены два котлоагрегата и три турбоагрегата. В 00:00 планируется запустить два резервных котлоагрегата, - сообщил изданию Петропавловск.news пресс-секретарь акима СКО Тимур Абдиреш.