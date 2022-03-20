В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -1..-3, ночью похолодает до -3..-5. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет -4..-6 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер западный до 20 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до -5..-7 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей части Казахстана пройдут осадки с усилением ветра.