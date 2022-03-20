Скопление связано с погодными условиями. Около 600 фур стоят в очереди на границе с Россией в ЗКО Фото: kazchuvash/Telegram Фотографии с казахстанско-российской границы опубликовал Telegram-канал «Казахский чуваш». В пресс-службе КНБ Казахстана сообщили, что скопление со стороны России связано с погодными условиями. На границе с седьмого марта буран и метель.
- Большое количество автомашин скопилось в различных кемпингах и стоянках на подъезде к пограничному посту РФ, вследствие чего образовалась живая очередь около 600 машин. Пограничная служба и сотрудники ДГД работают в штатном режиме (пропускают до 50 автомобилей в час). Со стороны РК скопление небольшое, около 40 машин на выезд, - цитирует КНБ портал Tengrinews.kz.
